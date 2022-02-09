Тбилиси, 9 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что в рамках «программы трансплантации» городские власти будут финансировать операции по трансплатации печени, сообщает 9 февраля грузинская газета «Версия».

U.S. Navy В операционной

По словам пресс-секретаря столичной мэрии Мананы Токмаджишвили, в 2018 году в «программу трансплантации» была добавлена трансплантация печени и за последние четыре года 34 гражданам была профинансирована трансплантация печени. Мэрия Тбилиси первоначально финансировала операции по трансплантации печени исходя из суммы 60 тысяч лари (чуть более $ 20 000) на одного человека, а затем увеличила сумму, и с 2019 года на одного получателя будет выделено 70 тысяч лари (менее $ 24 000).