Ставрополь, 9 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отстранили от должности министра туризма и оздоровительных курортов Кирилла Реута. Ранее он был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута главой края принято решение об отстранении Реута от исполнения обязанностей министра», — сообщили в пресс-службы главы региона.

В настоящее время в министерстве организована проверка в отношении сотрудников ведомства, участвовавших в принятии решений при заключении госконтрактов, которые фигурируют в уголовном деле о превышении полномочий. Обязанности отстраненного главы минтуризма возложены на его первого заместителя Елену Шконду.

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