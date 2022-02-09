Москва, , 17:14 — REGNUM Пример с попыткой публичного показа фильма, прославляющего сотрудничавшего с гитлеровцами коллаборациониста Гагерина Нжде, заставляет задуматься о той роли, которую пытаются приписать такого рода деятелям очернители истории. Зачем это делается и почему из таких эпизодов надо делать самые серьезные выводы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Фрагмент памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» в Парке Победы Москвы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

К сожалению, попытки вытащить на свет тех или иных оголтело антисоветских деятелей, даже повинных в сотрудничестве с оккупантами во время Великой Отечественной войны, продолжают происходить на постсоветском пространстве с удручающим постоянством. Корни такого явления понятны, хотя и не становятся от этого простительны, ведь после крушения СССР многих соблазнило построение новых идентичностей на принципе «кто угодно, лишь бы против советского периода истории». Чем это чревато, показывает «бандеризация» Украины. Но даже в России не обошлось без таких попыток, чего стоит одна только памятная доска союзнику Гитлера Густаву Маннергейму, которую, к счастью, удалось после горячего противодействия общественности убрать. Но тем более недопустимым выглядит продолжение такой практики, к тому же осуществляемое при поддержке иностранного посольства, в данном случае Армении. В России, стране, которая наследует и почитает подвиг советских победителей фашизма, это должно быть исключено раз и навсегда. Память о героях не терпит восхваления предателей. Как отучить любителей переоценки истории от поползновений в сторону реабилитации нацизма? Читайте статью Михаила Демурина

Восхваление гитлеровца или часовня в парке Победы — что выберут армяне?

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