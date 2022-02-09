Москва, 9 февраля 2022, 15:13 — REGNUM Прежде всего, следствием удорожания строительных материалов и работы на стройках России, а также последующего расторжения госконтрактов будет удорожание конечной стоимости строительных объектов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 год в РФ было расторгнуто более 38 тыс. строительных госконтрактов на сумму более ₽1 трлн. Основная причина — рост стоимости стройматериалов.
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