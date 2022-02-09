Москва, 9 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Прежде всего, следствием удорожания строительных материалов и работы на стройках России, а также последующего расторжения госконтрактов будет удорожание конечной стоимости строительных объектов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«На данный момент нет очевидных предпосылок к снижению стоимости стройматериалов.

Восходящая динамика, начавшаяся осенью 2020 года и продолжающаяся на протяжении всего 2021 года, обусловлена дефицитом сырья, ростом спроса и высокими ценами на внешних рынках.

На текущий момент нет очевидных предпосылок для снижения цен, несмотря на то, что в начале 2022 года отмечается некоторая стабилизация.

Это вовсе не свидетельствует о тенденции к снижению стоимости стройматериалов в России», — высказала свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 год в РФ было расторгнуто более 38 тыс. строительных госконтрактов на сумму более ₽1 трлн. Основная причина — рост стоимости стройматериалов.

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