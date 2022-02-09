Минск, 9 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Белоруссии в заключении либо по приговору суда, либо в следственном изоляторе находится 455 граждан России. Об этом 9 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Борис Грызлов.

TryJimmy Тюрьма

Читайте также: Гражданка РФ призналась в участии в протестах в Белоруссии

«Большая часть заключённых — это заключенные, которые приговорены по различных уголовным статьям, от кражи до убийства. И около четверти от этих цифр — осуждённые за незаконный оборот наркотиков», — уточнил дипломат.

Что касается уголовных дел, возбуждённых по факту участия и организации массовых беспорядков в августе 2020 года, то в них фигурируют не более десятка российских граждан.

«Если говорить о тех гражданах, которые обвинялись или ещё обвиняются, потому что суда еще не было, в политических статьях […] то это менее десяти человек», — сказал Грызлов.

Он также добавил, что все находящиеся в тюрьме или изоляторах в Белоруссии российские граждане находятся в нормальных условиях и получают необходимый консульский доступ.

Ранее по теме: В Белоруссии дело Софьи Сапеги передали прокурору

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии заявил о том, что гражданка России Вера Цвикевич, ранее задержанная в Минске, признала свою вину в участии в протестах в 2020 году в республике. Девушка заявила, что в августе 2020 года участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. Она полностью раскаялась в своих действиях.