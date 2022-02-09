Бишкек, , 15:08 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии выступает против инициированного комитетом нацбезопасности законопроекта, позволяющего киргизским спецслужбам заниматься прослушкой и видеонаблюдением за гражданами без санкции суда. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Прослушка Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия

По словам главы надзорного органа, принятие этого закона будет означать узаконивание вмешательства в личную жизнь и нарушение прав человека.

«К сожалению, сотрудники генпрокуратуры не смогли принять участие в заседании парламентского комитета, рассматривавшего законопроект о слежке. Но мы обязательно озвучим наше мнение по этому вопросу», — пообещал он.

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