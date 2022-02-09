Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. 22-летний нападающий чешской «Сигмы» Егор Голенков подписал пятилетний контракт с «Ростовом». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 9 февраля.

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Напомним, что Егор Голенков — воспитанник академии футбола имени Юрия Коноплёва. Ранее он защищал цвета самарских «Крыльев Советов», португальской «Униан Лейрии», в 2018 году получил вызов в сборную России U-20. Контракт с «Сигмой» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне 2020/21 нападающий провёл 44 матча. За этот период он записал на свой счёт 18 голов и восемь голевых передач.