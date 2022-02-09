Бишкек, , 15:06 — REGNUM Товарооборот между Киргизией и Россией по итогам 2021 года увеличился на 46% и достиг $2,5 млрд (свыше 188,2 млрд рублей). Об этом заявил российский посол Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По слова дипломата, за минувший год в Россию экспортировали киргизстанскую продукцию на $333 млн (около 25,1 млрд рублей) — это на $93 млн (7 млрд рублей) или почти на 38,8% больше, чем в 2020 году.

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Также Николай Удовиченко сообщил, что в 2021 году работающие в России киргизские трудовые мигранты переслали на родину посредством различных систем денежных переводов около $2,6 млрд (более 195,7 млрд рублей).

«По сути это равно объему республиканского бюджета Киргизии», — подчеркнул российский посол.

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