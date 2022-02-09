Луганск, , 15:06 — REGNUM Обстрел территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков предотвратили военнослужащие Народной милиции республики. Об этом 9 февраля сообщил глава ДНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсети Twitter.

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«Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня», — написал он в своем сообщении.

Также Пасечник отметил, что провокации с украинской стороны продолжают набирать обороты, пока Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) смотрит на это через «розовые очки».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).