Бишкек, , 15:05 — REGNUM Посольство России довольно тем, что власти Киргизии отказались одобрить законопроект о государственном языке, ущемляющий права русскоязычных. Об этом заявил российский посол Николай Удовиченко на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

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По словам дипломата, власти республики вернули этот документ на доработку.

«Мы продолжим поддержку русского языка в Киргизии. Мы видим, что руководство страны тоже намерено и дальше оказывать поддержку русскому языку как официальному», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, государственным языком в республике является киргизский, а русский язык имеет статус официального.

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