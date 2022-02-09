Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» провели первый из двух назначенных на 9 февраля контрольных матчей в Испании. Жёлто-синие выиграли у испанского «Лиенсе» со счётом 2:1.

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Точными ударами в ворота соперников отметились полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин и нападающий жёлто-синих Егор Голенков.

ИА REGNUM сообщало, что в 18:00 мск 9 февраля подопечные Виталия Кафанова встретятся с норвежским «Хаугесунном».

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