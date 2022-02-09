Париж, 9 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Эпидемия гриппа остается активной во многих регионах Франции, особенно на юго-востоке страны, сообщает Le Figaro.

Allergiyainfo.ru Грипп

В министерстве здравоохранения Франции отметили, что динамика активности гриппа варьировалась в зависимости от региона. Показатели гриппа росли в регионах Прованс-Альпы-Лазурный берег, Корсика, Овернь-Рон-Альп, Бретань и Иль-де-Франс.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер заявил об условиях, при которых во Франции отменят вакцинные пропуска.