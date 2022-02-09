Москва, , 15:10 — REGNUM Активная интеграция в рамках Союзного государства помогает России и Белоруссии эффективнее справляться с западными санкциями. Об этом российский посол в Минске Борис Грызлов заявил 9 февраля в интервью телеканалу «Россия 24».

Борис Грызлов Gryzlov.ru

По его словам, Запад своей санкционной политикой подталкивает Москву и Минск к более интенсивному объединению и интеграции, так как интегрированная структура способна увереннее противостоять санкциям. Так, у многих белорусских предприятий теперь есть выход на российский рынок, доступ к госзаказу.

«А российские предприятия, получив такого конкурента, будут стремиться к большему качеству производимой продукции. То есть это обоюдоинтересный подход», — сказал Грызлов.

Он привёл в пример скидки на российский газ, которые позволили белорусским предприятиям снизить стоимость производства. Россия и Белоруссия, добавил посол, намерены унифицировать налоговое и таможенное законодательства, создать общий орган по контролю за налогами, единый рынок нефти, электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведевзаявил о более интенсивной интеграции России и Белоруссии.

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