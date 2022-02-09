Владикавказ, , 15:21 — REGNUM Сотрудниками полиции Северной Осетии проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий по установлению места нахождения двоих жителей республики, пропавших 6 февраля по пути из аэропорта в Грозном. Ситуация находится под контролем руководства МВД, сообщили 9 февраля в пресс-службе ведомства.

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Для проведения поисков организовано взаимодействие с коллегами из МВД по СКФО, отметили в правоохранительном органе.

«МВД Северной Осетии организовано взаимодействие с подразделениями полиции субъектов Северо-Кавказского федерального округа с целью установления местонахождения жительницы РСО-Алания Джеиранидис Екатерины Александровны 1964 г. р., которая 06.02.2022 г. прилетела в аэропорт г. Грозный из ОАЭ, сообщила родным, что едет домой на такси, после чего пропала, и по настоящее время о ней ничего неизвестно», — говорится в сообщении МВД по РСО-Алании.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница РСО-Алании 6 февраля прилетела самолетом из Дубая в международный аэропорт Грозный, взяла такси и пропала. Машину нашли в ингушском городе Сунжа. Власти субъектов взяли под контроль поиски пропавших.

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