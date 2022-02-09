Москва, 9 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В целом, концепция регулирования криптовалютного рынка схожа с регулированием рынка ценных бумаг (РЦБ), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Максим Пухов.

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«Планируются мероприятия по присвоению статуса инвесторам и установление лимитов их торговли, лицензирование российских торговых площадок, установление требований к иностранным торговым площадкам, работающим в РФ, организация обмена информации в рамках «прозрачного блокчейна» и т. д.

В теории это — верное решение, на практике же — почти невыполнимое, по крайней мере, на текущий момент.

Все вопросы регулирования, которые обсуждаются в законопроекте, при желании, на совершенно законных основаниях можно обойти, путем открытия счета в иностранной юрисдикции (что разрешено для граждан России).

И с этого счета, на абсолютно законных основаниях, в рамках правового поля нерезидента совершать операции с криптовалютными активами вне контроля российского законодательства.

Даже при наличии межгосударственных соглашений, по аналогии с РЦБ, контроль за средними и мелким инвесторами практически нереален (хотя бы по причине отсутствия экономического интереса у иностранных финансовых институтов).

При мотивации иностранных финансовых институтов, контроль за операциями граждан РФ приведет к росту тарифов и снижению интереса инвесторов к данному сектору рынка.

Ввиду практических сложностей с реализацией данного законопроекта, он никак не отразится на криптовалютном рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство определило будущее цифровых валют в России, утвердив концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют.

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