Подгорица, 9 февраля 2022, 15:01 — REGNUM Посол России в Черногории Владислав Масленников, выступая на черногорском телевидении, рассказал, при каких условиях возможно возобновление прямого авиасообщения между странами.
По его словам, запустить прямые рейсы можно будет, если эпидемиологическая ситуация улучшится.
«Потому что у нас есть строгие критерии, по которым мы возобновляем прямые рейсы. Эти критерии были официально объявлены. Ни летом, ни сейчас Черногория этим критериям не соответствует. Хотя в прошлом году российских туристов было достаточно, 80 тысяч, что в десять раз больше, чем в 2020 году», — сказал посол.