Подгорица, 9 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Посол России в Черногории Владислав Масленников, выступая на черногорском телевидении, рассказал, при каких условиях возможно возобновление прямого авиасообщения между странами.

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По его словам, запустить прямые рейсы можно будет, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

«Потому что у нас есть строгие критерии, по которым мы возобновляем прямые рейсы. Эти критерии были официально объявлены. Ни летом, ни сейчас Черногория этим критериям не соответствует. Хотя в прошлом году российских туристов было достаточно, 80 тысяч, что в десять раз больше, чем в 2020 году», — сказал посол.