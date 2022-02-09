Москва, 9 февраля 2022, 15:05 — REGNUM Послы 27 стран Евросоюза согласовали внесение в черный список ЕС по России еще пяти человек за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
По его словам, ожидается, что соответствующее решение будет официально утверждено Советом ЕС на следующей неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине и в странах Запада заявляют о том, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» вблизи украинских границ. При этом Москве грозят введением санкций. Российские власти не раз отвергали подобные обвинения.
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