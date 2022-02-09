Москва, 9 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Послы 27 стран Евросоюза согласовали внесение в черный список ЕС по России еще пяти человек за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Послы дали зеленый свет для внесения еще пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ожидается, что соответствующее решение будет официально утверждено Советом ЕС на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине и в странах Запада заявляют о том, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» вблизи украинских границ. При этом Москве грозят введением санкций. Российские власти не раз отвергали подобные обвинения.

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