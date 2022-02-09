Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о существенном ужесточении борьбы с незаконным строительством в столице Грузии, сообщает 9 ноября tabula.ge.

Каха Каладзе Tbsakrebulo.gov.ge

Каладзе заявил, что в последние несколько месяцев строительные фирмы стали использовать юридические лазейки, позволяющие им не выполнять законные распоряжения мэрии. Для того, чтобы покончить с такими возможностями для незаконного строительства и ликвидировать подобные лазейки, мэр намерен обратиться в грузинский парламент.

Каладзе отчитался перед журналистами о своей борьбе с незаконным строительством в городе. По его словам, за четыре года мэрией было выявлено 4 200 нарушений и было выписано штрафов в размере 82 миллионов лари (около $ 28 млн.), в то время как при предыдущей городской власти в 2014—2017 годах было выявлено лишь 3 400 нарушений и выписано только 19 миллионов лари (около $ 6,5 млн.) штрафов.