Кишинёв, 9 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Национальные интересы Молдавии состоят в том, чтобы сохранять нейтралитет с другими государствами, а не участвовать в нападках на Россию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон на телеканале Primul in Moldova.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«‎Это не наша повестка. Мы видим этот антироссийский фронт, антироссийский альянс и т. д. Нам не надо в этом участвовать», — заявил Додон.

Он заявил, что Кишинёву необходимо «дружить со всеми». При этом бывший президент усомнился, что действующая власть Молдавии достаточно свободна, чтобы защищать национальные интересы страны.

По мнению Додона, для жителей Молдавии опасны её «заигрывания» с США. Он также призвал договариваться с Россией, чтобы получит возможность покупать газ дешевле.

Напомним, с декабря 2020 года президентом Молдавии стала Майя Санду, которая признала, что имеет румынское гражданство. Летом 2021 года она добилась проведения досрочных выборов в парламент, на которых победила её партия «Действие и солидарность».