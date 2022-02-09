Сеул, 9 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассматривает вопрос продления действия сниженных налогов на топливо из-за резкого роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Ки Ёна.

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Данное заявление он сделал 9 февраля в ходе совещания, посвященному контролю спроса и предложения на энергоресурсы.

Представитель министерства отметил, что в случае увеличения мировых цен на нефть правительство рассмотрит вопрос о снижении нагрузки на национальную экономику.

Напомним, что в ноябре 2021 года власти Южной Кореи временно снизили налог на топливо, чтобы сдержать рост цен из-за повышения стоимости нефти на международном рынке. В результате налог на бензин, дизельное топливо и СПГ был снижен на 20%. Срок действия данной меры истекает в конце апреля 2022 года.