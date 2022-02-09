Самара, 9 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Финансирование образовательных учреждений, осуществляющих охрану силами спецорганизаций, не прекращалось в Самаре. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба департамента образования города Самары.

Tolstova Olga В детском саду

Сообщается, что сейчас ведется перерасчет объемов выделяемых средств с учетом удорожания стоимости охранных услуг в 2022 году, осуществляется соответствующая корректировка бюджета.

«До конца февраля средства будут доведены до учреждений. Необходимо отметить, что Департаментом образования уделяется большое внимание вопросам безопасности пребывания детей в образовательных организациях. Во всех учреждениях действует пропускной режим», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что все помещения, в которых располагаются образовательные организации, оснащены средствами охраны: в них установлены металлодетекторы, системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы быстро реагирования, при срабатывании которой на место прибывают сотрудники Росгвардии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за халатности чиновников десятки детских садов в Самаре остались без профессиональной охраны поскольку средства на оплату охранных услуг забыли заложить в бюджет на текущий год.