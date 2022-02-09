Таллин, 9 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Государственный концерн «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) признал ошибочными счета за электроэнергию, присланную потребителям, и пообещал произвести перерасчет в самое ближайшее время. Об этом говорится в сообщении предприятия.

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Отмечается, что счета оказались ниже реальных показателей, так как государственная компенсация за энергию была вычтена дважды. Предприятие исправит ошибку при оформлении следующего счета.

«Детали произошедшего мы пока выясняем, но на данный момент мы установили, что компенсация была вычтена дважды: как из суммы без налога с оборота, так и из суммы, включающей этот налог», — пояснила ситуацию член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Произошло это из-за, как отмечается, из-за чрезвычайно коротких сроков для разработки и внедрения инфотехнологического решения для расчетов энергосчетов. Это не позволило в достаточной мере предварительно протестировать систему и проверить оформление счетов.

Роос принесла извинения клиентам предприятия и подчеркнула, что клиентам по-прежнему ничего не нужно делать и связываться с Eesti Energia нет необходимости.

«Из-за ошибки некоторые клиенты заплатят за январь меньше, чем следует. Просим всех оплатить выставленные им счета. В ближайшее время мы определим клиентов, которым были выставлены ошибочные счета и исправим ошибку в следующем месяце, то есть в начале марта», — заявила она.

По ее словам, коррекция для большинства клиентов будет находиться в пределах 10 евро и не приведет к большим дополнительным расходам.