Саратов, , 15:19 — REGNUM В Саратовской области 10 февраля местами ожидаются сильный снег, туман, видимость составит от 500 метров и менее. Прогноз погоды на предстоящие сутки составлен региональными метеослужбами.

Туман 14398

Ночью и утром 10 февраля местами по Саратовской области ожидается усиление ветра с порывами до 15−17 м/с, метель. Ночью и днем возможен сильный снег (6 мм и более), туман, видимость составит 500 метров и менее, снежные заносы, налипание мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0…—5 °C, при прояснении — до 10 градусов мороза, днем потеплеет до +1…—4 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, 10 февраля в Ульяновской области прогнозируется облачная погода со снегопадами и порывами ветра 7−12 метров в секунду, температура воздуха составит 0…-5 градусов.

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