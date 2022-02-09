Киев, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в грубом нарушении Минских соглашений по Донбассу и призвал наказать её санкциями. Об этом он заявил 9 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Дмитрий Кулеба President.gov.ua

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«Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договорённостей. И за это её тоже надо наказывать санкциями», — заявил Кулеба.

По его словам, определённые санкции против РФ можно было бы применить раньше. Сейчас они нужны, чтобы показать «серьёзность намерений и готовность к решительным действиям».

Глава украинского МИД добавил, что кризис в Донбассе можно урегулировать через дипломатию. Часть этого пути — санкции, разработанные в Евросоюзе. Они разработаны на случай «дальнейшей или новой волны вооружённой агрессии» со стороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина отказывается выполнять политические пункты Минских соглашений, призванных урегулировать ситуацию в Донбассе. При этом в Киеве обвиняют Москву, которая не является участником конфликта, в нарушении договорённостей.

Кроме того, в последнее время на Украине и в ряде западных стран Россию обвиняют в агрессивных намерениях по отношению к соседу. В Москве не раз категорически отвергали эти предположения и подчёркивали, что каких бы то ни было нападений в планах РФ не было и нет.

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