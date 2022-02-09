Москва, 9 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по международном делам готовы вернуться к обсуждению вопроса ратификации пограндоговоров с Эстонией при соблюдении ряда условий, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«В комитете Госдумы по международном делам готовы вернуться к обсуждению вопроса ратификации пограндоговоров, но исключительно при полном отсутствии территориальных претензий с эстонской стороны и «политических довесков» в виде ссылок на Тартуский мирный договор от 1920 года», — заявил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

И мяч здесь на поле эстонских парламентариев, отметил он.

«Безусловно, общему процессу способствовало бы снижение антироссийской риторики в эстонском политикуме. Именно при понимании необходимости выстраивания нормальной и неконфронтационной атмосферы в двусторонних отношениях мы договаривались с эстонскими партнерами при повторном подписании Договора 18 февраля 2014 года. Ожидаем практических шагов в этой сфере со стороны официального Таллинна», — сказал Слуцкий.

В ходе встречи с председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсоном Слуцкий предложил активизировать межпарламентский диалог и провести в режиме видеоконференцсвязи совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Рийгикогу, где парламентарии могли бы обсудить весь комплекс проблем и вопросов двусторонней и международной повестки.

В 2015 году парламентарии РФ и Эстонии практически подошли к синхронной процедуре ратификации Договора о российско-эстонской границы, однако тогда процесс был заморожен далеко не по вине российских депутатов, а после парламентских выборов в Эстонии в 2019 году и вовсе фактически «обнулен».

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