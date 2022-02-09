Ватикан, , 17:04 — REGNUM По мнению, выраженному СМИ Ватикана, ситуация на Украине движется в сторону смягчения напряженности. В чем ватиканские аналитики усмотрели возможность предотвращения военного конфликта, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя католические епископы Польши и Украины своим совместным заявлением и вызвали тревожный резонанс в СМИ и призывы к «мобилизации вокруг Украины», католики Европы не едины в оценке «неизбежности нападения России». Многие католические эксперты отмечают усилившуюся дипломатическую активность, включая встречи на высшем уровне и переговоры между лидерами стран по поводу разрядки напряженности, созданной «украинским противостоянием». Немаловажным фактором видится и позиция самих украинских политических верхов, устами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявивших об отсутствии угрозы «неизбежного российского вторжения». Но достаточно ли этого, чтобы уверенно говорить о разрядке? Читайте статью Станислава Стремидловского

Российско-украинский кризис высветил непростые отношения Ватикана и Москвы