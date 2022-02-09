Лесной, Свердловская область, 9 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Лесном Свердловской области будут судить трех виновников смертельного ДТП. В результате аварии погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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Инцидент произошел летом 2021 года. Водитель автобуса совершал движение по городскому маршруту. В поселке Горный Лесного мужчина продолжил движение по улице, которая предназначалась для одностороннего движения. Подъезжая к воротам одного из предприятий, водитель утратил контроль над автобусом. В результате чего столкнулся с воротами. Автобус также отбросило на пешеходов. Восемь из них погибли.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, число жертв могло быть значительно больше. В салоне автобуса находилось 40 пассажиров.

В отношении трех человек возбудили уголовные дела. Перед судом предстанут водитель автобуса, механик и директор автопредприятия. Они допустили выезд неисправного транспортного средства на маршрут, хотя заведомо знали, что автобус в таком состоянии непригоден для поездок.