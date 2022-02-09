Таллин, 9 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Увеличение заболеваемости среди детей медики Эстонии связывают с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на заведующую педиатрическим отделением Таллинской детской больницы Реэт Раукас.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

По ее данным, в настоящий момент на больничном ковид-лечении по всей Эстонии находятся 16 детей, 12 из них — дети в возрасте до 4 лет, а вместе с ними ковид-положительные родители.

Симптомы ковида у детей не отличаются от других вирусных инфекций, добавила врач: «В больницу попадают дети, которым дома не удается сбить высокую температуру».

Дети младшего возраста страдают от того, что отказываются от пищи, то есть груднички отказываются сосать. Им надо делать инфузионную терапию, чтобы предотвратить обезвоживание. Дети школьного возраста попадают в больницу с головными болями. У некоторых возникают симптомы ларингита, им требуется ингаляционная терапия.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии на больничном лечении за все время эпидемии с весны 2020 года было 545 детей с коронавирусом.