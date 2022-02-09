Кемерово, 9 февраля 2022, 14:48 — REGNUM К аварии и гибели людей на кузбасской шахте «Листвяжная» привели ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время расширенного заседания коллегии ведомства Красноярского края.
«Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте «Листвяжная», — цитирует ТАСС Демешина.
Напомним, в ноябре 2021 года во время аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек.