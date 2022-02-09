Кемерово, 9 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. К аварии и гибели людей на кузбасской шахте «Листвяжная» привели ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время расширенного заседания коллегии ведомства Красноярского края.

Ako.ru Погибшие на шахте «Листвяжная»

«Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте «Листвяжная», — цитирует ТАСС Демешина.

Напомним, в ноябре 2021 года во время аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек.