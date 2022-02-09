Алушта, Крым, 9 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Все ограничения на водоснабжение в Алуште, в том числе и в ночное время, будут сняты. Об этом в соцсетях 9 февраля написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Алушта

«Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время. В данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн кубометров воды. Для сравнения — за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн кубометров», — написал Аксёнов.

По утверждению главы региона, накопленных запасов воды Алуште хватит до конца года, и город сможет спокойно провести курортный сезон.

Отметим, что ограничения на водоснабжение в Алуште, в Партените и Малом Маяке действует с 2020 года.