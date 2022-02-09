Магнитогорск, Челябинская область, , 14:46 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 53-летнего мужчину осудили за попытку убить сожительницу. После инцидента он пытался покончить с собой, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, в ходе распития алкоголя на почве ревности гражданин нанёс женщине ножевое ранение в грудь. Но потерпевшая выхватила нож и покинула место происшествия, позвав соседей на помощь соседей.

В суде женщина простила своего сожителя. Тем не менее правобережный райсуд назначил ему шесть лет колонии строгого режима.