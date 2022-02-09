Йошкар-Ола, , 14:46 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 февраля лечение получают 797 пациентов, из них у 477 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За сутки число пациентов инфекционных отделений региона снизилось почти на 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В том числе, у 688 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 715 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 82 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 75 человек, выписаны 116 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля выздоровели с начала пандемии 29 536 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 129 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 36 873 случая заражения коронавирусом, из них 516 — за последние сутки.