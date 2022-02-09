Москва, , 14:45 — REGNUM Обсуждение вопроса о регулировании оборота криптовалют в России приобретает все более конструктивный характер. Свидетельством тому является соответствующая концепция, утвержденная правительством РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Криптовалюта

«Данный документ предполагает создание целостной системы, призванной обеспечить органичное встраивание производства и обращения цифровых активов в структуры общехозяйственного оборота.

Предполагается привести сложившуюся систему операций с криптовалютой с существующей нормативной базой, обеспечив гарантию юридических и экономических прав всем участникам данного процесса.

Однако это предполагает и доработку действующего законодательства и эффективное функционирование всех государственных институтов. Последнее относится, прежде всего, к согласованности действий правительства и нашего главного финансового регулятора.

Исключительно важным представляется то обстоятельство, что, несмотря на категорический запрет хождения цифровых активов, в качестве средства обращения и платежа, реально воспрепятствовать использованию крипты, как частных денежных единиц, невозможно.

Пусть сейчас объем подобных транзакций и невелик, но уже существующий уровень развития соответствующих технологий создает возможность расширения границ использования криптовалюты для расчетов.

Более того, по мере расширения виртуальной составляющей жизни общества, роль этих денежных суррогатов будет только возрастать. Разумеется, стать полноценными деньгами ни одна из ныне существующих валют шансов не имеет.

Высокая волатильность и пестрота рынка цифровых активов исключают выполнение данными инструментами функции всеобщей меры стоимости. Другими словами, невозможно на основе актива с постоянно меняющейся собственной стоимостью оценивать все многообразие существующих товаров и услуг.

Для устойчивой структуры масштаба цен, необходима денежная единица, не вызывающая резкого изменения цифр на ценниках. В этом смысле, цифровые валюты, на сегодняшний день, не являются серьезной угрозой монополии государства на эмиссию денежных знаков.

Однако в долгосрочной перспективе, нельзя исключить, выделение из массы цифровых инструментов устойчивой и наиболее часто используемой в транзакциях их разновидности.

По мере развития виртуальной стороны жизни общества, признание подавляющими участниками экономического оборота некого актива, в качестве основного средства платежа, будет означать вытеснение официальной денежной единицы из повседневной хозяйственной практики.

Процесс этот может быть ускорен подрывом доверия к национальной валюте из-за обострения кризисных явлений в экономике и высокой инфляции.

На сегодняшний день, реальностью может стать формирование, параллельно официальному денежному обращению, системы обслуживания расчетов на основе частных цифровых платформ. В каком-то смысле, это даже неизбежно. Цифровая эволюция общества (кстати, активно поощряемая властями), требует и адекватной денежной системы.

Собственно говоря, политика Банка России, направленная на развитие безналичных расчетов и поощрение конкуренции между различными их формами, во многом способствует приведению сложившейся денежно-кредитной системы в соответствие с существующими реалиями.

Важной составляющей этой конструкции должен стать цифровой рубль. Именно эта форма существования национальной валюты имеет реальные перспективы составить конкуренцию частным квази-деньгам, последовательно вытесняя последние из различных сфер виртуальной реальности.

Однако для этого необходима активизация и развитие программы внедрения цифры в официальное денежное обращение. Несмотря на несомненные достоинства, функционал цифрового рубля ограничен. Прежде всего, это касается его использования в качестве средства сбережения и инвестирования.

Для получения же конкурентных преимуществ по сравнению с денежными суррогатами, эмитируемые Банком России виртуальные денежные единицы, должны обладать всеми возможностями, свойственными реальным деньгам.

Утвержденная правительством РФ концепции регулирования оборота цифровых валют может и должна увязать в единую, непротиворечивую систему деятельность всех государственных структур, а также непосредственных участников рынка криптоактивов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Цель регулирования — обеспечение контроля за денежными потоками.

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