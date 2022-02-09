Париж, 9 февраля 2022, 14:44 — REGNUM Председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер заявил об условиях, при которых во Франции отменят вакцинные пропуска, передает BFM TV.

Эпидемия коронавируса во Франции
Эпидемия коронавируса во Франции
Russian.news.cn

«С научной и медицинской точки зрения, уровень заболеваемости должен быть снижен, ниже 2500 случаев, по крайней мере, в десять раз меньше, а больницы должны восстановить нормальную работу», — заявил Ален Фишер, указ в качестве крайнего срока «конец марта, начало апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, в случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен обещает, «что не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро».

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