Париж, 9 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер заявил об условиях, при которых во Франции отменят вакцинные пропуска, передает BFM TV.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

«С научной и медицинской точки зрения, уровень заболеваемости должен быть снижен, ниже 2500 случаев, по крайней мере, в десять раз меньше, а больницы должны восстановить нормальную работу», — заявил Ален Фишер, указ в качестве крайнего срока «конец марта, начало апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, в случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен обещает, «что не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро».