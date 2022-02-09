Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 февраля выздоровели с начала пандемии 29 536 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 129 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 36 873 случая заражения коронавирусом, из них 516 — за последние сутки. 989 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне скончался один житель республики с коронавирусом, за минувшие сутки от COVID-19 умерли пять человек.

За день в ковид-стационары госпитализировали 74 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 февраля лечение получали 838 пациентов, из них у 519 жителей подтверждено заражение коронавирусом.

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