Варшава, , 14:43 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 9 февраля призвал Сейм республики поддержать его проект поправок к закону о Верховном суде, среди которых есть положение о ликвидации Дисциплинарной палаты ведомства. Об этом он сообщил на странице в соцсети Facebook.

Анджей Дуда

«Ликвидация Дисциплинарной палаты должна положить конец спору Варшавы с Брюсселем. Я надеюсь, что этот законопроект закончит этот спор. Мы обсудили законопроект, и я надеюсь, что далее будет поставлена точка в данном споре, это позволит разморозить средства из Фонда восстановления ЕС. Для этого нам нужно положительное голосование депутатов Сейма. Прошу их это учесть», — написал он.

Дуда уточнил, что принятие его поправок позволит Польше не потерять 57 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Потому что в Брюсселе посчитали, что ведомство нарушает принцип неприкосновенности и независимости судей.

В конце октября прошлого года Польшу обязали выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения Суда ЕС. В ответ на неуплату Еврокомиссия приняла решение приостановить выплаты Польше из Фонда восстановления ЕС.