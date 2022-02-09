Таллин, , 14:43 — REGNUM В апреле 2022 года в Таллине заработает современный цех по мойке и утилизации используемой пищевой упаковки, сообщила пресс-служба эстонской фирмы Ringo Eco.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отмечается, что мойка ежемесячно сможет обрабатывать до миллиона единиц упаковки и по этому показателю станет крупнейшей в странах Северной Европы. Общая стоимость инвестиций превышает 300 000 евро, из которых 108 000 евро было выделено Центром экологических инвестиций Эстонии.

По словам соучредителя Ringo Eco Янека Балынского, линия основана на самой современной технологии, которая аналогично процессу очистки питьевой воды использует для мытья упаковки озон, и где упаковка стерилизуется ультрафиолетовым светом.

Поэтому результат очистки использованной пищевой упаковки будет превышать гигиенические требования, предъявляемые к очистке рабочих поверхностей пищевых производств. «Мы измеряем чистоту распространенными в Эстонии люминометрами, и уровень чистоты составляет менее 15 единиц RLU, что в два-три раза лучше результата домашнего мытья посуды», — добавил Балынски.

В новом центре в условиях полной загрузки будут работать 30 человек. В центре мойки в будущем можно будет очищать и стеклянную тару.

По заявлению ряда участников проекта, благодаря новому производству в Эстонии надеются избавиться от одной из главных проблем окружающей среды страны последнего времени — одноразовых стаканчиков из-под кофе. Ежемесячно в Эстонии используют более 3 миллионов стаканчиков для кофе.