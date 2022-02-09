Таллин, , 14:41 — REGNUM Объем импортируемого из России сырья имеет важное значение для развития национальной экономики Эстонии, поэтому политическое решение о прекращении его приема может нанести серьезный ущерб. Об этом заявил экономист эстонского банка LHV Хейдо Витсур в интервью инфопорталу гостелерадиовещания ERR.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если сырье оттуда по какой-то причине не поступит, нам будет нечего обрабатывать и экспортировать. Так что это один из источников опасности — если напряженность продолжит расти, поступление сырья в Эстонию может сократиться», — считает он.

По данным Департамента статистики, крупнейшим партнером Эстонии по импорту после Финляндии стала Россия. На импорт из РФ приходится 10% общего объема, и он составляет около 2,1 млрд евро.

При этом доля России на экспортном рынке Эстонии невелика, сообщил Витсур: «Больше всего Россия интересует нас как рынок импорта, она дает нашей промышленности материал, который можно обрабатывать и затем экспортировать».

Говоря о целевых рынках, Витсур отметил, что расположенные рядом рынки всегда лучше: «Учитывая проблемы с контейнерами и цепочкой поставок, чем проще цепь поставок, тем лучше. В основном, в мире поняли, что нет смысла везти товары на другой конец света, слишком высоки риски».

Эстония экспортирует 67% продукции в Евросоюз, 9% — в США, 4% — в Россию и 3% — в Великобританию. Из ЕС в Эстонию импортируется 73%, из России — 10%, из Китая — 4% и из Белоруссии — 3% от общего объема продукции.