Варшава, , 14:41 — REGNUM Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отправится на текущей неделе на Украину с визитом, в ходе которого посетит Донбасс. Об этом 9 февраля сообщается на сайте ОБСЕ.

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Отмечается, что Рау в ходе визита проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой.

«Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг неё, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Вене состоялось первое заседание Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности по инициативе Польши как председателя организации

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