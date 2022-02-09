Москва, 9 февраля 2022, 14:41 — REGNUM В Госдуме назвали диверсией решение Минтруда снять запрет на въезд более чем для 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана.
«Мало того, что это настоящая диверсия против нашего государства, поскольку в числе выдворенных, а теперь возвращенных «гостей» наверняка были и есть сторонники экстремистских и прямо террористических группировок. Вопрос в другом: кто конкретно это решение пролоббировал и кто объявил эту самую «амнистию»?» — возмущен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Он обратил внимание на то, что внутри России объявление амнистии относится к компетенции Государственной думы и тщательно прорабатывается.
«А здесь что — решения простого чиновника достаточно, чтобы на нашу территорию вторглась целая армия потенциальных преступников?» — задает он вопрос.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 млн до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
При этом в России фиксируется рост преступлений среди мигрантов, буквально накануне в Подмосковной Истре мигранты ограбили магазин и убили продавца.
На этом фоне российские власти амнистировали более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, которым в 2021 году запретили въезд, сообщила глава Минтруда республики Ширин Амонзода. Речь идет о тех, кому правоохранительные органы России в 2021 году запретили въезд в страну из-за нарушений законодательства и порядка проживания. Теперь они могут вернуться в РФ для продолжения трудовой деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили соглашения со странами-поставщиками мигрантов