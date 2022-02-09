Москва, 9 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном не свидетельствуют о готовности Киева немедленно приступить к выполнению Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, по тому, что было сказано на пресс-конференции, «были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, это верно, это плюс».

С другой стороны, добавил Песков, в Москве не услышали каких-либо слов от Зеленского о том, что украинская сторона готова «быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева, этих слов мы не услышали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона, киевские элиты начали терпимее относиться к идее Минских соглашений.

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