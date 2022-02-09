Ташкент, , 14:37 — REGNUM В Узбекистане утверждены новые меры по стабилизации цен на мясо и молоко. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом 9 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на документ.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В частности, согласно постановлению, размер субсидий, выделяемых производителям молока и мяса, увеличили в два раза.

Также, животноводческие хозяйства, внедрившие технологии дождевого и капельного орошения на земельных площадях кормовых культур за каждый гектар будут получать субсидию в размере 8 миллионов сумов (один доллар-10 800 сумов).

«Еще один важный момент — 20 процентов расходов на закупку оборудования по заготовке кормов методом гидропоники будет покрываться за счет республиканского бюджета. При этом будет покрываться часть стоимости данного оборудования, не превышающая 100 миллионов сумов», — говорится в документе.