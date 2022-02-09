9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Застройщики не хотят конкурировать за кадры из регионов и опять просят мигрантов. «Не справимся», — звучит то ли жалоба, то ли угроза

Евгений Цоц, , 21:04 — REGNUM Строительной отрасли опять не хватает мигрантов. Об этом заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его оценке, нужно привлечь на российские объекты от 1,5 млн до 2 млн иностранцев.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сложившейся ситуации, очевидно, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы», — сказал он. Глушков отметил, что в ближайшие годы отрасль не сможет отказаться от мигрантов. Для того чтобы системно наращивать объёмы подготовки отечественных специалистов, привлекать в отрасль молодежь и повышать производительность труда, по его словам, требуется время.

Вечный, как кажется, вопрос: где брать кадры для строительной отрасли России? Ответ на него максимально прост — в самой России. Нужно перестать быть читерами на рынке труда — и понять, что отрасль находится в конкурентной среде, где за кадры нужно бороться. В том числе и с иными отраслями. Все другие компании, кроме строительных, тратят усилия на привлечение специалистов с местных рынков и, помимо зарплат, предлагают статус и хорошие условия труда.

В этом фундаментальный и, возможно, самый острый вопрос нашего общества — те, кто принимает ключевые решения, «сидят на деньгах», думают о собственном комфорте и своей прибыли. Считаться с теми, кто ниже их по социальной лестнице, они не хотят. А зачем, когда успех зависит не от этого?

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадокс ситуации в том, что речь о «дефиците» кадров заходит в условиях сохраняющейся безработицы и, по сути, фиктивной занятости части населения, труда за мизерные зарплаты. А также беспрецедентного роста стоимости недвижимости и направления в отрасль крупных финансовых потоков, в том числе бюджетных. Но ведь деньгами так не хочется делиться, верно? Проще саботировать наём — и в очередной раз призвать мигрантов, с которыми считаться не нужно.

Если, к примеру, рабочий депрессивного завода, устав трудиться за 15−25 тыс. рублей в месяц, захочет стать строителем, то он столкнётся с чередой проблем. Начиная от банальных информационных, потому что его никто не ищет, ему никто ничего не предлагает. И заканчивая унизительным отсевом за «непрофессионализм». А уж для клерка из третьего звена, работника сферы обслуживания переквалификацию в строители и вовсе можно сравнить с кругами ада. Но разве в странах Туркестана, из которых черпают ресурсы российские застройщики, хорошее профильное образование для строителей? Нет, кадры оттуда обучаются сразу на рабочем месте.

Эта тема насквозь лукава с экономической точки зрения, но при этом имеет и очевидный социальный окрас. В 2021 году в России прогремели резонансные происшествия, связанные с мигрантами. 9 февраля 2022 года, по данным СК России, группа мигрантов в балаклавах и с битами напала на магазин в подмосковной Истре, забив до смерти продавщицу. Злоумышленников быстро задержали, но вот жизнь человека уже не вернуть. Да, далеко не все иностранцы преступники. Но когда их набор на стройки ведётся массово, кто-то оценивает и контролирует человека, который приехал издалека, из чужеродной среды? Или обществу устраивают русскую рулетку?

Группа мигрантов нападает на магазин в подмосковной Истре Цитат аиз видео ГСУ СК России по Московской области

Привлечение мигрантов на стройки в крупных городах должно быть точечным. Оно оправдано, когда специалист обладает выдающимися профессиональными качествами или готов обучаться, социализироваться. Но основные площадки для использования иностранной рабочей силы должны находиться вне крупных городов, в особых условиях. Например, на вахтах в Сибири или в Арктике, где нет постоянного населения, а над работниками установлен контроль, при этом проекты имеют стратегическое государственное значение. Возможно, для добычи нефти на Таймыре или для строительства Северного широтного хода в суровых природных условиях можно привлекать иностранцев даже из дальнего зарубежья — например, из Африки или Латинской Америки. Хотя, безусловно, и там согласятся работать граждане России, вопрос лишь в мотивации. Но отдавать профессию строителя жилых домов — одну из важнейших в экономике — гражданам других стран нет никакого смысла.