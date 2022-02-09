Ставрополь, 9 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края планируют увеличить расходы регионального бюджета для выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций. Для достижения целевых показателей отдельным категориям бюджетников необходимо повысить зарплату до 28 758 рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе главы и правительства края.

Picserver.org Бюджет

«Для исполнения майских указов президента РФ средняя зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы должна быть увеличена до 28 758 рублей. Прочим категориям бюджетников с первого октября планируется проиндексировать заработную плату на 4%», — отмечается в сообщении.

Денежные средства в размере около 1 млрд рублей будут направлены на увеличение минимального размера оплаты труда и выплаты медикам, работающим в «красных зонах». Общая сумма поправок в закон о бюджете Ставрополья на 2021 год составит почти 8,4 млрд рублей за счёт превышения размера доходов, полученных в 2021 году.