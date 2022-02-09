Уфа, 9 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Сироте предоставили жилье только после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

В ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сотрудники прокуратуры Калтасинского района установили, что местный житель в раннем возрасте остался без попечения родителей. Его включили в список лиц, которые подлежат внеочередному обеспечению жильем.

Сообщается, что несмотря на это, муниципальное образование с 2017 года не предоставило ему жилое помещение. В связи с этим сотрудники районной прокуратуры через суд потребовали понудить местную администрацию исполнить свои обязательства.

Суд в Башкирии удовлетворил требования надзорного ведомства. В результате права сироты восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира.